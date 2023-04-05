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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Жилищные сертификаты получили 53 тысячи переселенцев из Херсона

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что жилищные сертификаты получили 53 тысячи из 68 тысяч переселенцев из Херсона. Он сказал это на заседании Совета безопасности России.

Военная операция на Украине

Он добавил, что несмотря ни на что, на площадках в новых регионах начинается строительство. Так, в Мариуполе построили около 200 тысяч кв.м жилья, до конца года планируют построить 500 тысяч кв.м жилья.

Также, по его словам, в новых регионах планируют отремонтировать 4,5 млн кв.м жилья и построить 1,5 млн "квадратов". Всего восстановят 6,2 млн кв.м жилой недвижимости.

Подать заявление на предоставление единовременной выплаты на обзаведение имуществом и выдачу государственного жилищного сертификата о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения можно в более чем 50 регионах.

Ранее сообщалось, что жилье переселенцам из Херсонской области решено предоставлять на основе жилищных сертификатов.

"По сертификату можно купить дом, квартиру на вторичном или первичном рынке, где они захотят", - говорил Хуснуллин.

Херсон Мариуполь Марат Хуснуллин
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