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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

"Победа" в апреле запустит рейсы в Узбекистан

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" ) с 21 апреля начнет летать из Москвы в Ташкент (Узбекистан), сообщила представитель перевозчика журналистам.

Полеты будут выполняться из аэропорта "Внуково" два раза в неделю.

Узбекистан станет пятым международным направлением для "Победы": сейчас компания летает в Турцию, Белоруссию, Армению и ОАЭ, уточнила представитель.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется во "Внуково" и "Шереметьево". Парк компании состоит из самолетов Boeing 737 с салонами только эконом-класса.

Победа Узбекистан
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