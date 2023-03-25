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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Глава Минтранса заверил в стопроцентном досмотре транспорта на Крымском мосту

Глава Минтранса заверил в стопроцентном досмотре транспорта на Крымском мосту
Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что движение по Крымскому мосту идет в нормальном режиме, а процент досмотра транспорта составляет 100%.

"Организовано движение в нормальном режиме, мы обеспечиваем стопроцентный досмотр всех транспортных средств, которые проходят по мосту", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Савельев также сообщил, что "в ежедневном режиме работает четыре парома...". Организовано восемь стоянок для машин, которые ожидают парома.

Министр пообещал, что к летнему сезону и периоду отпусков будет увеличено количество персонала, в том числе обеспечивающего охрану.

Взрыв на Крымском мосту

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, движение легковых автомобилей по ней и поездов возобновилось вечером того же дня.

В начале декабря 2022 года президент Владимир Путин проехал по восстановленной за 56 дней правой части Крымского моста.

23 февраля открылось полноценное автомобильное движение по всем полосам Крымского моста.

Крым Крымский мост Виталий Савельев
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