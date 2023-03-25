Глава Минтранса заверил в стопроцентном досмотре транспорта на Крымском мосту

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что движение по Крымскому мосту идет в нормальном режиме, а процент досмотра транспорта составляет 100%.

"Организовано движение в нормальном режиме, мы обеспечиваем стопроцентный досмотр всех транспортных средств, которые проходят по мосту", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Савельев также сообщил, что "в ежедневном режиме работает четыре парома...". Организовано восемь стоянок для машин, которые ожидают парома.

Министр пообещал, что к летнему сезону и периоду отпусков будет увеличено количество персонала, в том числе обеспечивающего охрану.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, движение легковых автомобилей по ней и поездов возобновилось вечером того же дня.

В начале декабря 2022 года президент Владимир Путин проехал по восстановленной за 56 дней правой части Крымского моста.

23 февраля открылось полноценное автомобильное движение по всем полосам Крымского моста.