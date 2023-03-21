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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Аксенов пообещал устранить пробки на въезде на Крымский мост к началу курортного сезона

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Процедура досмотра автомобилей на въездах на Крымский мост будет отработана специалистами к апрелю, что позволит избежать заторов в курортный сезон, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Отшлифуем все эти процедуры. Тем более, есть полностью доступ к видеокамерам, видим, сколько времени занимает досмотр каждой машины. Не будет пробок на Крымском мосту, того, что может мешать туристам в этом сезоне", - сказал Аксенов журналистам после заседания Совмина Крыма во вторник.

Он сообщил, сейчас на досмотровых пунктах на Крымском мосту замеряется время прохождения автомобилистами всех процедур "до секунды".

"Там были какие-то задержки, скопления машин, в основном, с Краснодарского края, за праздники, но, тем не менее, могу сказать, что там коллеги из ФСБ системно уже обеспечивают безопасность, а с точки зрения количества пропускаемых машин за единицу времени мы эту задачу решим 100 процентов. Будет добавлено количество сил и средств", - отметил Аксенов.

Он напомнил, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин докладывал президенту Владимиру Путину о возможности пропуска по мосту небольших порожних грузовиков, но пока речь идет только о легковых автомобилях.

"Сейчас линейка транспортных средств расширяется, которые могут по мосту проехать. Как только работы будут закончены, там всё будет ехать через мост", - сказал глава Крыма.

Он добавил, что в весенне-летний период снижается количество ветреных дней в Керченском проливе, что также стабилизирует работу паромной переправы.

Крым Сергей Аксенов Крымский мост
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