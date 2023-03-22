Новая дорога к Крымскому мосту в Краснодарском крае готова наполовину

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Дальний подход к Крымскому мосту в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" готов наполовину, сообщается на сайте правительства РФ.

"В настоящее время готовность дальнего подхода к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составляет 50%, причем строительно-монтажные работы ведутся круглосуточно. Запуск движения позволит вывести транзитный транспорт с трассы А-289, проходящей через населенные пункты. В летние месяцы водители тратят на проезд этого участка до пяти часов. После завершения работ добраться от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа", - рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Уточняется, что существующий маршрут А-289 протяженностью 151,7 км длиннее строящейся трассы почти на треть. Он проходит через целый ряд населенных пунктов Краснодарского края, при этом большая его часть - это двухполосная дорога с ограничениями скоростного режима до 60 км/час, где нет возможностей для обгона, что становится причиной пробок.

Новый участок А-289 очень важен для региона позволит вывести из поселений весь транзитный транспорт. Дальний подход к Крымскому мосту будет четырехполосным, без светофорного регулирования и с разрешенной скоростью 90 км/час.

Отмечается, что протяженность новой дороги составит 119 км, в ее составе будет построено 10 разноуровневых развязок, которые обеспечат возможность съезда с трассы к городам, поселкам и станицам Краснодарского края. Дорожники уже ведут работы практически на всем протяжении нового строительства. На основном ходу трассы идут работы по устройству насыпи земляного полотна, в некоторых местах ее высота достигает 12 м.

Новая трасса пройдет над водными преградами, оврагами и региональными автодорогами - для этого на ней будет построено 49 мостов и путепроводов. На искусственных сооружениях уже ведутся работы. Мостовики устраивают свайные основания, стойки опор и монтируют пролетные строения. В строительстве задействованы более 1,5 тыс. человек и свыше 780 единиц техники.

Напомним, 17 марта Хуснуллин на совещании у Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития Крым и Севастополя доложил, что с учетом строящегося участка до Крымского моста и реконструированной дороги по новым регионам Азовское море будет полностью взято в автомобильное кольцо в 2024 году.