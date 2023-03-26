Президент России обвинил Запад в строительстве "новой оси"

Владимир Путин Фото: Kremlin Press Office/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Западные страны пытаются создавать новые глобальные союзы, в том числе коалицию, подобную оси в составе нацистской Германии, фашистской Италии и милитаристской Японии 30-х годов прошлого века, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы, и это дает основание западным аналитикам, западным политологам говорить о том, что Запад строит новые оси", - сказал он в интервью Павлу Зарубину, показанному в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

В частности, Путин напомнил, что в 2022 году НАТО согласовало новую стратегическую концепцию развития блока.

"Там прямо записано, что НАТО собирается развивать отношения со странами азиатско-тихоокеанского региона. И эти страны перечисляются: там и Новая Зеландия, и Австралия, и Южная Корея. И они заявляют, что будут создавать глобальное НАТО. Ну что это такое?" - сказал он в связи с этим.

"Великобритания и Япония в начале этого года, в январе, по-моему, вообще подписали соглашение о взаимной открытости, то есть о налаживании контактов и развитии отношений в военной сфере", - продолжил Путин.

"Именно поэтому западные аналитики, сами западные аналитики, это не мы, говорят, что Запад начинает строить новую ось, наподобие той, которая была создана еще в 30-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японией", - заявил президент РФ.