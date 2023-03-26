Путин заявил, что у военных РФ есть цель уничтожать технику ВСУ "на дальних подступах"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские военные, безусловно, ставят цель уничтожить военную технику ВСУ еще на подступах к зоне боевых действий, но это не всегда удается, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что-то удается сделать нашим военным, что-то нет. Перевозят скрытно по ночам. Но то, что удается достать - достают", - сказал он в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК) Павлу Зарубину.

Таким образом президент РФ ответил на вопрос, почему военная техника украинцев доезжает до линии боевого соприкосновения и почему ее не уничтожают "на дальних подступах".

Путин подчеркнул: "Такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично, спустя рукава (сидит)". "Нет, конечно", - заверил он.