В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 11 тыс. человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 10 940 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что количество госпитализаций за сутки составило 778 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 43,3%.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в девяти субъектах РФ, снижение - в 69 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах России.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 12 382 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 1 442.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 32 человека, накануне сообщалось о 37 умерших.

Как сказали в штабе, выздоровели за сутки 9 899 человек, или на 21,1% меньше в сравнении с 25 марта.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 586 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 078 умерших и 21 938 293 выздоровевших.