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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

В России за сутки COVID-19 заболели более 12,3 тыс. человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 12 382 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, количество госпитализаций за сутки составило 1 373 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 1,2%.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 36 субъекте РФ, снижение - в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах России.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в стане было зарегистрировано 12 493 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 111.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 37 человек, накануне сообщалось о 35 умерших.

Выздоровели за сутки 12 544 человека, или на 6,7% меньше в сравнении с 24 марта, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 575 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 046 умерших и 21 928 394 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 25 марта 2023 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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