Роскосмос и ESA прорабатывают варианты возврата оборудования по проекту ExoMars

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Европейское космическое агентство официально уведомило "Роскосмос" о прекращении сотрудничества по проекту ExoMars-2022, стороны прорабатывают вопрос возвращения оборудования друг другу, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"12 июля 2022 гjlf генеральный директор ЕКА в соответствии с решением Совета стран-участниц Европейского космического агентства (ЕКА) уведомил госкорпорацию "Роскосмос" о прекращении со стороны ЕКА двустороннего сотрудничества в рамках миссии "ЭкзоМарс-2022" в связи со сложной геополитической ситуацией", - сообщили в пресс-службе.

"В настоящее время специалистами госкорпорации "Роскосмос" и ЕКА прорабатываются варианты возврата в РФ российского оборудования, находящегося на территории ЕС, и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории России ", - добавили в пресс-службе.

Накануне глава ESA Йозеф Ашбахер сообщил, что агентство полностью прекращает сотрудничество с "Роскосмосом" по проекту ExoMars-2022.

В ответ на это глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил российским космонавтам на МКС прекратить работы с европейским манипулятором ERA.

В пресс-службе "Роскосмоса" отметили, что госкорпорация сожалеет о подобном решении ЕКА.

17 марта правящий совет ESA признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" по проекту ExoMars-2022.

Рогозин после отказа ESA от сотрудничества по миссии ExoMars заявил, что госкорпорация через несколько лет сможет провести марсианскую миссию самостоятельно.

23 июня в "Роскосмосе" сообщали, что в июле планируется заседание совета стран-участниц ESA, по итогам которого европейской стороной будет принято решение о дальнейшей судьбе проекта ExoMars.

"Роскосмос и ЕКА продолжают обсуждение и анализ ситуации и вариантов дальнейших действий, одним из которых может быть возврат в Россию российского оборудования, находящегося на территории ЕС, и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории РФ", - сообщили в госкорпорации.

ExoMars - совместная программа ESA и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.