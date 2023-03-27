Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Песков заявил, что санкции не изменят планы РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Реакция Запада, в том числе возможные санкции против РФ, не повлияют на планы Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может. Президент (Путин) все объяснил в своем заявлении, которое он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли повлиять на позицию Москвы по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии реакция Запада, в том числе угрозы ввести санкции против РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил в субботу, что президент Белоруссии Александр Лукашенко давно ставит вопрос о возможности размещения на территории своей страны российского тактического ядерного оружия.

"Александр Григорьевич прав, он говорит: ну слушайте, мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы своим союзникам делают это, на их территории размещают, учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений", - сказал президент России.

"Мы договорились, что мы сделаем то же самое - не нарушая своих обязательств, подчеркну, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия, мы уже помогли нашим белорусским коллегам и оборудовать их самолеты, самолеты белорусских ВВС. 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия", - заявил Путин.

В ЕС впоследствии заявили о готовности ответить новыми санкциями, если Белоруссия не передумает размещать на своей территории тактическое ядерное оружие России. "Размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия может остановить это, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", - написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в твиттере.

Белоруссии Дмитрий Песков РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Горсуд Петербурга ликвидировал местное отделение партии ПАРНАС

Украинская НПО "КрымSOS" признана нежелательной в РФ

Военная операция на Украине

Путин отметил действия бойцов Росгвардии в ходе специальной военной операции

Путин отметил действия бойцов Росгвардии в ходе специальной военной операции

Губернатор Тульской области распорядился оказать помощь пострадавшим при падении БПЛА

Украинский беспилотник упал под Тулой после перехвата российским комплексом РЭБ

Что произошло за день: воскресенье, 26 марта

Число пострадавших в результате взрыва под Тулой выросло до трех человек

Два человека пострадали в результате взрыва в Тульской области

Российское оборудование по проекту ExoMars вернут из Европы

Российское оборудование по проекту ExoMars вернут из Европы
Военная операция на Украине

Путин заявил, что у военных РФ есть цель уничтожать технику ВСУ "на дальних подступах"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });