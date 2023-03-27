Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

США не видят причин менять что-либо в своем ядерном арсенале

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - США не видят причин менять что-либо в своем ядерном арсенале после заявления президента России Владимира Путина о том, что он договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении на территории республики российского тактического ядерного оружия.

"Мы будем следить за последствиями. Мы пока не увидели каких-либо причин менять что-либо в нашем собственном стратегическом ядерном арсенале, и мы не видим никаких свидетельств того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - сказала журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию.

Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что договорился с Лукашенко о размещении "в самое ближайшее время" на территории республики российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что Россия не передает тактическое ядерное оружие Белоруссии. "Мы в принципе делаем все то же самое, что они (США) делают десятилетиями. Они имеют в определенных странах (тактическое ядерное оружие) и готовят носители, и готовят их же экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич и просил", - сказал президент.

Джон Кирби Карин Жан-Пьер США Белоруссия Владимир Путин Александр Лукашенко СНБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нетаньяху обещает найти компромисс с оппозицией по проекту судебной реформы

МВД Франции задействует 13 тысяч полицейских на акциях протеста 28 марта

МВД Франции задействует 13 тысяч полицейских на акциях протеста 28 марта

Европейская "дочка" ВТБ с 1 апреля получит статус ликвидируемой

Нетаньяху согласился отложить судебную реформу до лета

Парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новым лидером правящей Шотландской национальной партии стал Хумза Юсаф

Новым лидером правящей Шотландской национальной партии стал Хумза Юсаф

Макрон и фон дер Ляйен одновременно совершат визиты в Китай

Авиакомпании РФ получили допуски к рейсам в турецкую Каппадокию

Авиакомпании РФ получили допуски к рейсам в турецкую Каппадокию

Инвесторы рассчитывают на устойчивое ралли золота в ближайшие недели

Инвесторы рассчитывают на устойчивое ралли золота в ближайшие недели
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });