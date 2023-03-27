США не видят причин менять что-либо в своем ядерном арсенале

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - США не видят причин менять что-либо в своем ядерном арсенале после заявления президента России Владимира Путина о том, что он договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении на территории республики российского тактического ядерного оружия.

"Мы будем следить за последствиями. Мы пока не увидели каких-либо причин менять что-либо в нашем собственном стратегическом ядерном арсенале, и мы не видим никаких свидетельств того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - сказала журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию.

Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что договорился с Лукашенко о размещении "в самое ближайшее время" на территории республики российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что Россия не передает тактическое ядерное оружие Белоруссии. "Мы в принципе делаем все то же самое, что они (США) делают десятилетиями. Они имеют в определенных странах (тактическое ядерное оружие) и готовят носители, и готовят их же экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич и просил", - сказал президент.