Старт серийного производства МС-21 перенесли из-за отказа США поставить композиты

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Серийное производство самолетов МС-21 сдвигается на год из-за прекращения поставок композитных материалов из США, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композиты. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности, "Росатом", уже есть", - сказал Чемезов журналистам в понедельник.

"Срок запуска в серийное производство несколько сдвигается. Мы должны были уже к концу этого года выпустить несколько самолетов серийно, а сейчас это сдвинется к концу 2020 года - то есть на год сдвигается", - уточнил глава госкорпорации.

Он подчеркнул, что композитные материалы будут российскими, а не покупаться из-за рубежа.

10 января в аппарате вице-премьера Юрия Борисова "Интерфаксу" заявили, что создание среднемагистрального самолета МС-21 будет доведено до конца. "Никаких препятствий для реализации проекта МС-21 нет. Санкции не помешают нашей авиационной отрасли довести до конца создание авиалайнера. Правительство держит на контроле ситуацию, в том числе и по поставкам композитных материалов", - сообщили в аппарате.

В январе в ОАК сообщали, что, согласно контракту, первые поставки самолетов МС-21-300 авиакомпании "Аэрофлот" должны были начаться в 2020 году.

Санкции США в отношении АО "Аэрокомпозит" (входит в ПАО "ОАК") и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (входит в "Ростех") поставили под угрозу создание композитного "черного крыла" для самолета МС-21, сообщила в января газета "Коммерсантъ".

По данным газеты, некоторые компоненты для композитов, использовавшиеся для крыла и части киля МС-21, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. Сейчас готовы три опытных образца МС-21-300 с "американской" нитью, четвертый самолет в стадии сборки.