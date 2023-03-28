Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Экс-главу РАН Сергеева освободили от должности председателя в двух советах академии наук

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Председателем межведомственного координационного совета Российской академии наук (РАН) по международному научному и научно-техническому сотрудничеству назначен вице-президент РАН, академик Владислав Панченко, он сменил на этом посту бывшего главу РАН академика Александра Сергеева, аналогичное решение было принято и по совету по региональной политике РАН.

"В рамках актуализации составов и деятельности научных советов предлагается по межведомственному координационному совету по международному научному и научно-техническому сотрудничеству - освободить академика Сергеева от обязанностей председателя соответствующего совета (...) и утвердить академика РАН Панченко Владислава Яковлевича председателем межведомственного координационного совета по международному научному и техническому сотрудничеству", - сообщил секретарь президиума РАН академик Михаил Дубина во время заседания президиума во вторник.

Кроме того, Сергеев был освобожден от должности председателя регионального совета, где его также сменил Панченко.

Сергееву была объявлена благодарность за проделанную работу.

Дубина добавил, что академику Панченко поручено в двухмесячный срок подготовить состав совета в установленном порядке.

Академик Александр Сергеев - научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ), занимал пост президента РАН с 27 сентября 2017 по 20 сентября 2022 года, лауреат премии правительства РФ 2012 года.

Академик Владислав Панченко - в 2022 году избран вице-президентом РАН и академиком-секретарем отделения нанотехнологий и информационных технологий, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, в 2017 году выдвигался на пост главы РАН.

РАН Александр Сергеев Владислав Панченко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин предложил включить Татарстан в эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Минфин предложил включить Татарстан в эксперимент по маркировке импортного алкоголя

КС РФ определит права покупателей при отказе от допстраховок, купленных ради скидки на машину

КС РФ определит права покупателей при отказе от допстраховок, купленных ради скидки на машину

Почти 90% депутатов Госдумы подали декларации о доходах

Почти 90% депутатов Госдумы подали декларации о доходах

Фальков пообещал, что базовое высшее образование в IT можно будет получить за четыре года

Фальков пообещал, что базовое высшее образование в IT можно будет получить за четыре года

Спускаемый аппарат "Союза МС-22" приземлился в Казахстане

"Росатом" создаст производство лопастей для ветроэлектростанций

"Росатом" создаст производство лопастей для ветроэлектростанций

Поврежденный "Союз МС-22" отстыковался от МКС

Минсельхоз РФ предложил увеличить размер кредита по "Сельской ипотеке" в два раза

В ЦБ выступили против искусственного поддержания доступности жилья

В ЦБ выступили против искусственного поддержания доступности жилья

Минэнерго проработает стимулирование добычи трудноизвлекаемой и нерентабельной нефти

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });