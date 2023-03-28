Экс-главу РАН Сергеева освободили от должности председателя в двух советах академии наук

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Председателем межведомственного координационного совета Российской академии наук (РАН) по международному научному и научно-техническому сотрудничеству назначен вице-президент РАН, академик Владислав Панченко, он сменил на этом посту бывшего главу РАН академика Александра Сергеева, аналогичное решение было принято и по совету по региональной политике РАН.

"В рамках актуализации составов и деятельности научных советов предлагается по межведомственному координационному совету по международному научному и научно-техническому сотрудничеству - освободить академика Сергеева от обязанностей председателя соответствующего совета (...) и утвердить академика РАН Панченко Владислава Яковлевича председателем межведомственного координационного совета по международному научному и техническому сотрудничеству", - сообщил секретарь президиума РАН академик Михаил Дубина во время заседания президиума во вторник.

Кроме того, Сергеев был освобожден от должности председателя регионального совета, где его также сменил Панченко.

Сергееву была объявлена благодарность за проделанную работу.

Дубина добавил, что академику Панченко поручено в двухмесячный срок подготовить состав совета в установленном порядке.

Академик Александр Сергеев - научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ), занимал пост президента РАН с 27 сентября 2017 по 20 сентября 2022 года, лауреат премии правительства РФ 2012 года.

Академик Владислав Панченко - в 2022 году избран вице-президентом РАН и академиком-секретарем отделения нанотехнологий и информационных технологий, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, в 2017 году выдвигался на пост главы РАН.