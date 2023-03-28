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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Минздрав заявил о снижении на 2% числа новых случаев ВИЧ-инфекции в РФ в 2022 году

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Количество новых случаев ВИЧ-инфекции в России в прошлом году снизилось еще на 2%, охват населения обследованиями на вирус растёт, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава РФ.

"Число новых случаев ВИЧ-инфекции в России ежегодно снижается, по оперативным данным, в 2022 году оно снизилось еще на 2%. При этом снижение идёт со значительным опережением целевых показателей государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ежегодно растёт охват населения обследованиями на ВИЧ. Охват больных антиретровирусной терапией по итогам 2022 года также вырос и составил 84,9% от лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, или 82,1% всех лиц, живущих с ВИЧ.

"Увеличение качества и продолжительности жизни больных ВИЧ-инфекцией, безусловно, приводит к росту числа живущих с ВИЧ в России, при этом на территории Урала, Сибири и Поволжья можно выделить несколько регионов, органам исполнительной власти которых следует уделить особое внимание проблемам профилактики ВИЧ-инфекции", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что регионы Северо-Кавказского федерального округа продолжают оставаться одной из наименее пораженных ВИЧ-инфекцией территорий Европы.

"Борьба с ВИЧ и повышение качества и доступности лечения пациентов, живущих с ВИЧ, является одним из приоритетов Минздрава России", - говорится в сообщении пресс-службы.

ВИЧ Минздрав РФ
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