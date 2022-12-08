Минздрав опроверг данные о том, что РФ входит в топ-5 стран по темпам распространения ВИЧ

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Информация о том, что РФ входит в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"В СМИ опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают РФ в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что данные, на которые ссылается автор первоначальной публикации, без проверки растиражированной другими СМИ, произвольно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений.

"Более того, эти данные никак не позволяют оценивать ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в России", - добавили в министерстве.

Там отметили, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России уверенно снижается: на 6,8% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 24,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, на 2% в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

"Суммарно заболеваемость с 2018 по 2021 год снизилась на 31,4%, с 58,6 до 40,2 на 100 тыс. населения", - сказали в министерстве.

В Минздраве заявили, что Россия отличается от других стран тем, что имеет сложившуюся систему фактически персонального статистического наблюдения. Все сведения о заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции широко доступны и официально публикуются Росстатом, Минздравом России и Роспотребнадзором.

"Однако, несмотря на очевидные успехи российской медицины, всё чаще наблюдаются попытки подтасовки статистических данных по ситуации с ВИЧ-инфекцией в нашей стране", - отмечается в сообщении.

В министерстве также напомнили, что РФ - одна из немногих стран, которая имеет собственную программу по борьбе с ВИЧ-инфекцией и самостоятельно ее финансирует из средств федерального бюджета. Другие страны обычно используют гранты, предоставляемые такими международными организациями, как ЮНЭЙДС, следовательно, реализуют только те мероприятия, которые им оплачивают.

"В нашей стране разработаны и реализуются эффективные меры противодействия распространению ВИЧ, профилактики и лечения, которые на практике доказывают свою эффективность. При этом, мы регулярно сталкиваемся с активным информационным противодействием", - заявили в Минздраве.

Ранее в СМИ со ссылкой на данные, представленные Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), сообщалось, что Россия по итогам 2021 года вошла в список стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции.

Число людей с ВИЧ в России

В Минздраве также сообщили, что количество людей с ВИЧ в России по итогам прошлого года составило более 851 тыс.

"По итогам 2021 года число живущих с ВИЧ в России составило 851 754 человека, что составляет около 0,58% населения страны", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Также отмечается, что улучшение качества и продолжительности жизни пациентов приводит к их "накоплению" в контингентах, однако уровень такого накопления не носит резкий характер.

В Минздраве сообщили, что в РФ один из самых высоких в мире охватов тестированием на ВИЧ, который составляет почти 30% населения страны. По сравнению с 2000 годом он вырос почти в два раза: с 24 млн человек до 42 млн человек в 2021 году. Это позволяет получать максимально объективные данные, выявлять больных на ранних стадиях заболевания и своевременно начинать лечение.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что с опережением предусмотренных государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ целевых показателей растет охват больных антиретровирусной терапией. По итогам 2021 года он составил более 84%.

"Проводимые профилактические и лечебные мероприятия позволяют увеличивать продолжительность жизни больных и снижать риск распространения заболевания", - заявили в министерстве.