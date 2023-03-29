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Эксперимент по маркировке безалкогольных напитков предложили начать 15 мая 2023 года

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, включая сладкую газированную воду, соки, сокосодержащие напитки и квас.

Проект соответствующего постановления правительства опубликован на regulation.gov.ru.

"Провести с 15 мая 2023 г. по 1 февраля 2024 г. на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком, и соков (воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, соки фруктовые, и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ)", - говорится в документе.

Предполагается, что эксперимент будет распространяться на воды (включая минеральные и газированные), содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, напитки на основе сои, орехов, злаков или семян, растворимые напитки, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, квасы, соки, компоты и морсы.

Результаты эксперимента Минпромторг и Минсельхоз должны будут оценить и представить в правительство к 15 января 2024 года.

Минпромторг Минсельхоз
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