Минпромторг предложил с 1 марта начать эксперимент по маркировке сока

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Минпромторг России предлагает с 1 марта 2022 года начать эксперименты по маркировке безалкогольных напитков. Соответствующие проекты постановления правительства опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что эксперимент по маркировке соков пройдет с 1 марта по 28 февраля 2023 года. Эксперимент затронет соки фруктовые или ореховые и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ (кроме замороженных); компоты фруктовые и ягодные, морсы.

Эксперимент по маркировке других безалкогольных напитков предлагается провести с 1 марта по 31 августа 2022 года. Предполагается, что в эксперимент будут включены: воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; напитки на основе сои, орехов, злаков, семян (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2202 99 110 0 и 2202 99 150 0); прочие безалкогольные напитки (код 2202 99 180 0); растворимые напитки кроме БАДов (коды 1901 90 190 0, 2101 12 920 1 и 2106 90 980 8), а также квас.

Планируется, что оператором системы маркировки в рамках экспериментов будет ЦРПТ.

ЦРПТ является оператором системы маркировки в РФ. Это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

В настоящее время в РФ действует обязательная цифровая маркировка сигарет, обуви, лекарств, парфюмерии, шин, некоторых товаров легкой промышленности. В 2021 году была введена маркировка на продовольственном рынке: она стала обязательной для молочной продукции и упакованной питьевой воды.

С 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года проходит эксперимент по маркировке пива и пивных напитков.

С 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке алкогольной продукции, включая вино, спиртовые настойки, ликеры.