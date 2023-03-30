В МИД указали на продолжение действия соглашения с США об уведомлении об испытательных пусках

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российско-американское соглашение об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) 1988 года остается в силе, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

Он отметил, что "все виды информобменов, а также другие элементы верификационной деятельности согласно ДСНВ нами приостановлены в рамках этого договора, но как было заявлено еще в феврале, на добровольной основе Российская Федерация будет придерживаться центральных количественных ограничений на СНВ, установленных в договоре, и также продолжит выполнять соглашение 1988 года об обмене уведомлениями о ракетных пусках".

Замминистра отметил, что не готов комментировать, есть ли виды пусков, которые подпадают под ДСНВ, но не под соглашение 1988 года: "Это надо смотреть специалистам".

Он также сказал, что Россия и устно, и письменно уведомляла США о приостановке договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и предусмотренного им обмена информацией, от США соответствующих уведомлений не поступало.

"Мы и устно сказали, и письменно им передали нашу позицию в форме ноты МИД. Тут нет никаких двусмысленностей, недосказанности, ничего такого нет", - сказал Рябков журналистам, комментируя заявление Госдепа о том, что они не получали от российской стороны уведомлений о прекращении обмена информацией.

Отвечая на вопрос о том, уведомляли ли США Россию о том, что приостанавливают договор, он отметил: "нет, такого они не говорили".

"Если бы они в рамках своих процедур, которые отличаются, как я понимаю, от наших, приостановили выполнение в полном объеме или частично, тогда у них, наверное, было бы право не передавать нам уведомления. Но поскольку они этого не сделали, мы исходим из того, что они своим решением не передавать нам свои данные в рамках полугодовых обменов, нарушили свое обязательство по ДСНВ", - подчеркнул замглавы МИД.