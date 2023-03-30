Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

В МИД указали на продолжение действия соглашения с США об уведомлении об испытательных пусках

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российско-американское соглашение об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) 1988 года остается в силе, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

Он отметил, что "все виды информобменов, а также другие элементы верификационной деятельности согласно ДСНВ нами приостановлены в рамках этого договора, но как было заявлено еще в феврале, на добровольной основе Российская Федерация будет придерживаться центральных количественных ограничений на СНВ, установленных в договоре, и также продолжит выполнять соглашение 1988 года об обмене уведомлениями о ракетных пусках".

Замминистра отметил, что не готов комментировать, есть ли виды пусков, которые подпадают под ДСНВ, но не под соглашение 1988 года: "Это надо смотреть специалистам".

Он также сказал, что Россия и устно, и письменно уведомляла США о приостановке договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и предусмотренного им обмена информацией, от США соответствующих уведомлений не поступало.

"Мы и устно сказали, и письменно им передали нашу позицию в форме ноты МИД. Тут нет никаких двусмысленностей, недосказанности, ничего такого нет", - сказал Рябков журналистам, комментируя заявление Госдепа о том, что они не получали от российской стороны уведомлений о прекращении обмена информацией.

Отвечая на вопрос о том, уведомляли ли США Россию о том, что приостанавливают договор, он отметил: "нет, такого они не говорили".

"Если бы они в рамках своих процедур, которые отличаются, как я понимаю, от наших, приостановили выполнение в полном объеме или частично, тогда у них, наверное, было бы право не передавать нам уведомления. Но поскольку они этого не сделали, мы исходим из того, что они своим решением не передавать нам свои данные в рамках полугодовых обменов, нарушили свое обязательство по ДСНВ", - подчеркнул замглавы МИД.

МИД ДСНВ США Сергей Рябков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Редакция The Wall Street Journal обеспокоена задержанием своего корреспондента в России

Эксперт назвал позицию Unilever причиной двукратного сокращения экспорта мороженого из РФ

Эксперт назвал позицию Unilever причиной двукратного сокращения экспорта мороженого из РФ

Проект закона о повышении призывного возраста не коснется призываемых этой весной

В Госдуме заявили, что призывников не направят служить в новые субъекты России

В Госдуме заявили, что призывников не направят служить в новые субъекты России

Журналист The Wall Street Journal из США задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже

Журналист The Wall Street Journal из США задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже

Аналитики ждут восстановления авторынка РФ за пять лет только до уровней 2020-2021 годов

Аналитики ждут восстановления авторынка РФ за пять лет только до уровней 2020-2021 годов

ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником в интересах Минобороны

Суд вернул в СИЗО отпущенного неделю назад под домашний арест экс-сенатора Сабадаша

Что произошло за день: среда, 29 марта

Глава комитета Госдумы обратилась к детскому омбудсмену из-за дела Москалевых

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });