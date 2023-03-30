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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

Кремль осудил давление Киева на Украинскую православную церковь

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Кремле осуждают действия украинских властей в ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы решительно осуждаем эти действия, осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей, которое оказывается на церковь", - сказал Песков журналистам.

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"Если они (представители Украинской православной церкви - ИФ) будут выселены из лавры, все будет зависеть от их решения и того, что они будут делать дальше. Я не сомневаюсь, что в России никто не останется безучастным к их дальнейшей судьбе в случае, если это потребуется", - сказал он, отвечая на вопрос, прорабатываются ли варианты эвакуации священников, если их выселят из лавры.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева в среду открыл производство по иску Киево-Печерской лавры к одноименному национальному заповеднику, который 29 марта в одностороннем порядке разорвал с Украинской православной церковью договор аренды лавры.

Подготовительное заседание по делу назначено на 26 апреля.

Дмитрий Песков Украина Киево-Печерская лавра УПЦ
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