Кремль осудил давление Киева на Украинскую православную церковь

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Кремле осуждают действия украинских властей в ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы решительно осуждаем эти действия, осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей, которое оказывается на церковь", - сказал Песков журналистам.

"Если они (представители Украинской православной церкви - ИФ) будут выселены из лавры, все будет зависеть от их решения и того, что они будут делать дальше. Я не сомневаюсь, что в России никто не останется безучастным к их дальнейшей судьбе в случае, если это потребуется", - сказал он, отвечая на вопрос, прорабатываются ли варианты эвакуации священников, если их выселят из лавры.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева в среду открыл производство по иску Киево-Печерской лавры к одноименному национальному заповеднику, который 29 марта в одностороннем порядке разорвал с Украинской православной церковью договор аренды лавры.

Подготовительное заседание по делу назначено на 26 апреля.