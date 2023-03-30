В УПЦ заявили, что судебный спор по поводу Киево-Печерской лавры еще не завершен

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Украинской православной церкви уточнили, что в принятом в четверг судебном решении по поводу Киево-Печерской лавры, которым, как сообщалось, суд встал на сторону властей, а не монахов, речь идет не о законности расторжения договора аренды, а об обеспечении этого иска.

29 марта государство в одностороннем порядке расторгло с Украинской православной церковью договор аренды зданий Киево-Печерской лавры. Будучи не согласна с этим решением, лавра подала в Хозяйственный суд Киева исковое заявление об отсутствии оснований для расторжения договора аренды в одностороннем порядке.

В суд также было подано заявление об обеспечении иска, которое позволило бы избежать на период рассмотрения дела противоправного выселения монахов с территории лавры, передачи имущества третьим лицам и предоставления права совершать богослужения в лавре другим религиозным организациям. Именно в обеспечении иска лавре и было сегодня отказано.

"В удовлетворении заявления об обеспечении иска суд безосновательно отказал монастырю, но это ни в коем случае не свидетельствует о том, что суд отказал в удовлетворении иска, рассмотрение которого назначено на 26 апреля 2023 года. Отказ суда в обеспечении иска не вступил в законную силу, он будет обжалован в апелляционном порядке", - говорится в опубликованном в четверг заявлении юридического отдела УПЦ.