Суд в Киеве рассмотрит иск Киево-Печерской лавры к властям 26 апреля

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Хозяйственный суд Киева в среду открыл производство по иску Киево-Печерской лавры к одноименному национальному заповеднику, который 29 марта в одностороннем порядке разорвал с Украинской православной церковью договор аренды лавры.

Как сообщили вечером украинские СМИ, подготовительное заседание по делу назначено на 26 апреля.

Суд также удовлетворил ходатайство монастыря о том, чтобы власти предоставили информацию о том, в чем именно заключались нарушения при пользовании имуществом на территории лавры. Именно эти якобы установленные нарушения стали основанием для расторжения договора аренды.