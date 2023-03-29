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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Суд в Киеве рассмотрит иск Киево-Печерской лавры к властям 26 апреля

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Хозяйственный суд Киева в среду открыл производство по иску Киево-Печерской лавры к одноименному национальному заповеднику, который 29 марта в одностороннем порядке разорвал с Украинской православной церковью договор аренды лавры.

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Как сообщили вечером украинские СМИ, подготовительное заседание по делу назначено на 26 апреля.

Суд также удовлетворил ходатайство монастыря о том, чтобы власти предоставили информацию о том, в чем именно заключались нарушения при пользовании имуществом на территории лавры. Именно эти якобы установленные нарушения стали основанием для расторжения договора аренды.

Украина Киево-Печерская лавра УПЦ
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