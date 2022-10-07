Более 8 млрд руб. выделят в 2023 г. на переобучение россиян востребованным профессиям

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Более 138 тыс. человек, в том числе и те, кто остались без работы или находится под риском увольнения, в 2023 году смогут пойти бесплатное переобучение в рамках нацпроекта "Демография" по востребованным на локальных рынках труда направлениям, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты России.

Там уточнили, что это станет продолжением начатой в текущем году программы бесплатного переобучения, и в следующем году на эти цели предусмотрено 8,3 млрд рублей.

В пресс-службе привели слова главы ведомства Антона Котякова, который сказал, что "переобучение граждан по востребованным на рынке труда направлениям показало себя как эффективный инструмент содействия занятых".

"Еще на старте обучения гражданин понимает, где он будет трудиться после завершения курсов. Эта работа будет продолжена и в 2023 году. Воспользоваться программой смогут более 138 тыс. человек", - уточнил министр.

В пресс-службе напомнили, что в программе переобучения могут принять участие граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости; работники, находящиеся под риском увольнения.

В 2022 году по программе переобучения уже учатся или завершили обучение свыше 132 тыс. человек, добавили в ведомстве.