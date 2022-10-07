Более 13 млрд руб. в 2023 г. направят на программы поддержки занятости в РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили продолжить в следующем году программы по поддержке занятости, включающие субсидирование временных работ и переобучение для промпредприятий, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале проектов нормативных актов.

"В начале весны 2022 года оперативно был принят целый ряд мер поддержки предприятий и граждан, эти инструменты предлагается сохранить и в 2023 году. Это позволит в будущем году дополнительно поддержать более 176 тыс. работников и соискателей. В федеральном бюджете на эти дополнительные мероприятия заложено 13,4 млрд рублей", - сказал министр, чьи слова приводит пресс-служба ведомства в пятницу.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о таких мероприятиях как софинансирование временных работ для сотрудников, которые оказались в простое или под риском увольнения, переобучение сотрудников промышленных предприятий, которые перестраивают производственный цикл, а также организация оплачиваемых общественных работ.

По данным Минтруда, в 2022 году помощью по переобучению сотрудников за счет средств господдержки воспользовались 257 компаний, которые планируют переобучить почти 19 тыс. человек. Также была организована поддержка временных работ на предприятиях, которые приостановили работу. В этой программе уже участвуют 12,5 тыс. предприятий и более 126 тыс. работников. Кроме того, в 2022 году были организованы оплачиваемые общественные работы для граждан, которые зарегистрированы в центрах занятости в качестве безработных, которые охватили свыше 90 тыс. человек.