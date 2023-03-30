Блинкен осудил задержание американского журналиста в РФ

Госсекретарь США призвал американцев немедленно покинуть Россию

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг, что осуждает задержание в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, в очередной раз призвал всех американцев покинуть РФ.

"Мы глубоко обеспокоены широко обсуждаемым арестом журналиста с американским гражданством в России. Мы поддерживаем контакт с The Wall Street Journal по этому вопросу. Когда гражданина США задерживают за границей, мы немедленно начинаем добиваться консульского доступа и пытаемся предоставить всю возможную поддержку", - говорится в заявлении Блинкена, текст которого приводят американские СМИ.

Госсекретарь в очередной раз повторил, что гражданам США сейчас опасно находиться на территории РФ, и призвал их "немедленно покинуть страну".

В свою очередь, в Белом доме заверили, что власти США активно контактируют с РФ по делу Гершковича.

"Госдепартамент напрямую контактирует с властями России по данной теме. В частности, активно идет работа по предоставлению консульского доступа к господину Гершковичу", - говорится в заявлении представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Недопустимо, чтобы российские власти воспринимали граждан США как некие мишени. Мы решительно осуждаем задержание Гершковича", - добавила она.

По сообщению Bloomberg, представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации с задержанным американским журналистом.

Ранее в четверг Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест Гершковича, задержанного по делу о шпионаже. По данным ФСБ, фигурант, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Суд арестовал американца на срок до 29 мая 2023 года.

Как отметили в суде, Гершкович подозревается в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По данной статье американцу грозит наказание до 20 лет лишения свободы.