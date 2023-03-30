В АТОР ожидают, что стоимость туров в Турцию в летнем сезоне вырастет на 20-30%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Цены на отдых в Турции в летнем сезоне вырастут на 20-30%, поэтому покупка туров по акциям раннего бронирования будет наиболее правильным решением, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По итогам акций раннего бронирования Турции туроператорам удалось реализовать 30-40% всего летнего ассортимента, основной объем продаж придется на сам сезон, когда цены на путевки могут вырасти на 20-30%. Пока у туристов еще есть полтора дня на то, чтобы купить летние туры со скидками раннего бронирования, однако они уже не столь существенны, как зимой. А с апреля скидки будут точечными, только по отдельным объектам", - рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, сейчас скидки турецких отельеров по акциям раннего бронирования варьируются от 8 до 20%, при этом многие туристы не спешат бронировать путевки, глубина продаж туров по-прежнему составляет 1-2 недели до заезда.

Среди причин, по которым туристы медлят с покупкой тура - надежда на снижение цен, обеспокоенность нестабильной геополитической ситуацией, не до конца сформированные полетные программы туроператоров в Турцию.

"Российским туристам не стоит надеяться на массовое снижение цен турецкими отелями во время летнего сезона и по мере приближения к нему. Отельеры получают много бронирований из стран Европы, им есть чем заменить россиян даже в случае снижения спроса с их стороны. Плюс ко всему огромная инфляция в последние месяцы подняла цены на продовольствие в несколько раз, отельеры просто вынуждены компенсировать расходы на "все включено" ростом тарифов, в минус работать они не станут", - пояснили в ассоциации.

Туроператоры уверены, что смогут реализовать все путевки в сезон и увеличить объемы отправленных в Турцию туристов.