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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В АТОР отметили, что россияне не спешат бронировать туры в Турцию на лето даже со скидками

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Заказы туров в Турцию у туроператоров по акциям раннего бронирования в этом году менее активны, чем ожидалось, а доля уже забронированных поездок в среднем по рынку в пять раз меньше, чем в рекордном 2020 году, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Традиционно осенью туроператоры начинают акции раннего бронирования туров на лето следующего года со скидками до 60% и возможностью рассрочки. В 2022 году акции стартовали в октябре, но пока продажи идут не так активно, как хотелось бы туркомпаниям. К середине января 2023 года туристы забронировали в среднем 8% предлагаемых на лето туров в Турцию, тогда как к концу января 2020 года эта доля достигала 40%", - говорится в сообщении.

Причины падения продаж туров

По данным ассоциации, главная причина падения продаж - в том, что туристы опасаются бронировать заранее, так как в последние три года складывалась непредсказуемая ситуация с ограничениями и перелетами.

"Как отметили в компании Coral Travel, в 2019 году была фактически последняя кампания раннего бронирования, которая состоялась в полной мере. В 2020 и 2021 году ей помешал ковид, а в 2022 году - приостановка авиасообщения. Из-за этого в 2023 году темп бронирования пока невысокий. Вторая причина - в том, что пока еще не выставлены все полетные программы как из Москвы, так и из регионов. Туры в Турцию предлагаются из 15-18 городов, но ближе к февралю это число будет расти", - рассказали в АТОР.

Третья причина снижения интереса к Турции, как считают туроператоры, - цены, которые отельеры на лето повысили на 30%.

"Как отмечают в "Интуристе", цены турецких отелей по акциям раннего бронирования уже значительно выше, чем летом 2022 года, так как Турция сейчас пользуется высоким спросом в странах Европы. Цены для российского рынка всегда в среднем ниже, чем для европейских, поэтому отельерам выгоднее ориентироваться на них. Кроме того, рост цен на отдых в Турции связан с высокой инфляцией, в том числе продуктовой. В результате этих факторов цены выросли примерно на 30%, что подтверждают все туроператоры. Самый заметный рост - на отели 5*", - добавили в ассоциации.

В АТОР подчеркивают, что туроператоры ждут роста продаж по акциям раннего бронирования в феврале - начале марта.

"Однако в этот период скидки на проживание уже не будут такими большими. У Coral Travel в январе можно купить туры со скидками на проживание от турецких отелей до 50%, ANEX Tour - до 65%, у PEGAS Touristik - до 45%, у FUN&SUN - до 40%, у "Интуриста" - от 10 до 50%. У Space Travel скидки на люксовые отели Турции по раннему бронированию достигают 45%. Это позволяет приобрести туры по ценам, близким к уровню 2022 года. По мере приближения к окончанию акций в конце марта - начале апреля размер скидок будет снижаться", - рассказали в АТОР.

Кроме того, как напоминают в АТОР, в первую очередь в рамках акций раннего бронирования туристы выбирают дорогие отели с высоким уровнем сервиса. Некоторые из них уже присылают сообщения об остановке продаж на популярные даты.

АТОР Турция
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