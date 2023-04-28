РСТ сообщил о снижении цен в отелях Турции на 30%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Многие отели Турции в связи с низким спросом на российском рынке начали снижать цены и предлагать скидки на размещение, сообщает в пятницу Российский союз туриндустрии (РСТ).

"В среднем, цены упали не менее чем на 30%. То, что раньше стоило 150 тыс. рублей на двоих, можно купить уже за 100 тыс. Российские туроператоры ожидали снижения цен после майских праздников, но из-за низкого спроса отельеры вынуждены были принимать срочные меры", - говорится в сообщении.

По данным входящей в РСТ сети турагентств "Магазин горящих путевок", средняя цена отдыха на двоих снизилась за последние две недели на 20% - с 167 тыс. рублей до 130 тыс., еще более заметно падение в расчете на семью из трех человек - 210 тыс. вместо 275 тыс.

"Снижение цен заметно оживило продажи. Если последние три месяца Турция продавалась почти на равных с Россией, и на эти направления в общем объеме приходилось по 23% и 22%, соответственно, то сейчас турецкие курорты начали вырываться вперед: соотношение составляет уже 34% против 27%", - отмечают в РСТ.

Эксперты объединения также отмечают, что на рост продаж влияет не только снижение цен на турецком направлении, но и сезонность. Во второй половине весны Турция традиционно начинает теснить Египет, Арабские Эмираты, Таиланд.

"Спрос на турецкие отели был бы еще выше, если бы не аномально холодная весна. Средиземное море пока не прогрелось до привычных для этого времени года температур", - отмечают в РСТ.