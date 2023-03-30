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Проект закона о повышении призывного возраста не коснется призываемых этой весной

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что планируемое в РФ поэтапное повышение призывного возраста никак не отразится на весеннем призыве.

"Законопроект о поэтапной смене возраста призывников никак не может быть реализован в ходе весеннего призыва, поэтому новый призыв пройдет по действующим нормам и правилам, которые определяет действующее законодательство, и никому не надо переживать по этому поводу", - сказал Картаполов "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, сам законопроект Госдума планирует рассмотреть после 17 апреля, и принять в весеннюю сессию.

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"В середине марта законопроект был внесен. Но это сложный законопроект, он связан с тем, что нам необходимо получить относительно него мнения всех заинтересованных органов федеральной исполнительной власти, поэтому мы его направили в рассылку. Окончание срока предоставления отзывов – 15 апреля", - отметил Картаполов.

Он пояснил, что после того как поступят отзывы, будет сформирован текст для рассмотрения в первом чтении. "Будем предлагать рассмотреть проект закона в целом в весеннюю сессию", - сказал Картаполов.

Проект закона о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 года (№312507-8) был внесен на рассмотрение в Госдуму 13 марта.

Согласно тексту законопроекта, решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе.

При этом призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте: от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года); от 20 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2025 года); от 21 до 30 лет (в период с 1 января 2026 года).

При этом в законе 53-ФЗ предлагается также прописать, что граждане, достигшие возраста 18 лет после 1 января 2024 года, изъявившие желание пройти военную службу по призыву ранее дня наступления призывного возраста и подавшие в призывную комиссию соответствующее заявление, подлежат призыву на военную службу.

Авторами инициативы стали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и заместитель Юрий Швыткин.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Госдума Андрей Картаполов
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