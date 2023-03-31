Генштаб сообщил, что начал получать сведения о призывниках в электронном виде

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российский Генштаб сообщил, что начал получать информацию о призывниках от государственных органов в электронном виде.

"В этом году мероприятия постановки на воинский учет проходили в новом формате. Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде. При этом, с целью исключения ошибок, проводилось и дублирование информации путем получения печатных сведений на бумажных носителях", - сказал в пятницу представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"На основе полученных электронных сведений нами сформирована единая электронная база данных, которая размещена на закрытом сегменте министерства обороны Российской Федерации. В дальнейшем эти сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе, в том числе с целью недопущения случаев необоснованного призыва граждан на военную службу", - сообщил он.

"Это стало возможным благодаря оснащению военных комиссариатов цифровым телекоммуникационным оборудованием с предоставлением доступа к закрытому и конфиденциальному сегментам сети передачи данных Минобороны России, а также подключением к сети интернет", - сказал Цимлянский.

"Всего в военные комиссариаты прибыло и поставлено на воинский учет более 700 тыс. юношей", - заявил он.

"Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий сотрудникам военных комиссариатов, поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток", - заявил он.

"Нами учтен положительный опыт, полученный в ходе проведения частичной мобилизации, когда граждане Российской Федерации, не дожидаясь оповещения, самостоятельно, через портал "Госуслуг", изъявляли желание принять участие в специальной военной операции и приходили добровольцами. Мы благодарны этим гражданам за их жизненную позицию и принятое решение", - заявил он.

Цимлянский заявил, что мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет, проводившиеся на территории России с 1 января 2023 года в течение трех месяцев, завершаются. Целью было определение "количественной и качественной характеристики граждан, подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом на военную службу", сказал он.

"В военные комиссариаты вызывались юноши 2006 года рождения, которым в 2023 году исполняется 17 лет, вне зависимости от того, когда у них день рождения в январе или в декабре", - сообщил Цимлянский.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 147 тыс. россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Весенний призыв стартует 1 апреля.