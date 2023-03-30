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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

В Госдуме заявили, что призывников не направят служить в новые субъекты России

Призыва на новых территориях РФ этой весной не будет

В Госдуме заявили, что призывников не направят служить в новые субъекты России
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных в армию в ходе приближающейся весенней призывной кампании не направят служить в новые субъекты РФ - ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

"В новых субъектах РФ - это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области - призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты", - сказал Картаполов в четверг.

С 1 апреля 2023 года в РФ планируется начать весенний призыв на срочную службу.

Госдума Андрей Картаполов
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