Кабмин не поддержал поправки Хованской о доступе операторов связи к инфраструктуре домов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство направило отрицательный отзыв на подготовленный депутатами Госдумы Сергеем Мироновым и Галиной Хованской законопроект № 238034-8 о доступе телеком-операторов к инфраструктуре многоквартирных домов (МКД) для размещения там сетей связи и оборудования.

Законопроект содержит поправки к Жилищному кодексу. Он предусматривает установление права собственников помещений в МКД наделять лицо, осуществляющее управление МКД, одного из собственников или подрядную организацию, обслуживающую инженерные сети МКД, полномочием по использованию общего имущества для получения жителями услуг связи на основании решения общего собрания собственников, а также наделять общее собрание собственников правом принятия решения о смене оператора связи и о демонтаже его сетей.

"Предлагаемые законопроектом изменения не приведут к упрощению доступа операторов связи к инфраструктуре МКД. При этом в случае принятия федерального закона возникнет неопределенность в отношении права собственника помещения в МКД на самостоятельный выбор оператора связи", - говорится в отзыве, с которым ознакомился "Интерфакс".

В нем указывается также, что в законопроекте не проработан вопрос о плате за использование оператором связи общего имущества в МКД, не представляется возможным определить порядок расчета такой платы и ее возможные размеры. Кроме того, в законопроекте не установлены полномочия федеральных органов власти по определению перечня (категорий) средств связи, которые могут размещаться операторами связи.

В правительстве также считают, что требуют доработки положения законопроекта, касающиеся вопросов разграничения права собственности на средства и линии связи телеком-операторов при их размещении в МКД в целях оказания услуг собственникам и пользователям помещений в МКД, в том числе - в части учета наличия в МКД сетей связи, входящих в состав инженерного оборудования дома.

"На основании изложенного правительство РФ не поддерживает законопроект в представленной редакции", - резюмируется в отзыве.

Альтернативный проект

В Госдуме находится еще один законопроект, направленный на упрощение доступа телеком-операторов к инфраструктуре МКД - № 237186-8. Он был внесен в палату в ноябре 2022 года группой депутатов и сенаторов и предполагает внесение изменений в статью 6 закона "О связи" и Жилищный кодекс.

Проект предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним телеком-операторов в МКД (за исключением платы за потребляемую электроэнергию), а также размещение сетей по желанию любого собственника или нанимателя без необходимости принятия решения на общем собрании собственников. Этим проектом предусматривается установление правительством РФ единого порядка размещения сетей связи в МКД телеком-оператором, заключившим договор об оказании услуг связи с собственником (нанимателем) жилого помещения. Такой порядок также должен включать в себя требования по размещению в МКД сетей связи и порядок взаимодействия между оператором связи и управляющей компанией.

В пояснительной записке к проекту сказано, что расходы операторов на размещение инфраструктуры связи в МКД ежегодно растут. Общие затраты крупнейших операторов связи на аренду и размещение инфраструктуры составляют порядка 10 млрд рублей - примерно 2% их годовой выручки.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн говорил, что сейчас доступ операторов в МКД не обеспечивается на законодательном уровне: по Жилищному кодексу для размещения оборудования связи в МКД решение должно быть принято 2/3 собственников квартир на общем собрании, на которые "никто не ходит, а решение принимает управляющая компания, что приводит к массовым злоупотреблениям и коррупции, когда в дома пускают только "своих" операторов".

Глава Минцифры Максут Шадаев на парламентских слушаниях в начале февраля заявлял, что обнуление платы за доступ операторов в МКД - принципиальный вопрос, и если его не принять, то будут расти тарифы на домашний интернет. По его словам, в настоящее время плата, взимаемая управляющими компаниями МКД с операторов связи, никак не регулируется и в большинстве случаев не идет на содержание общедомового имущества. За последние 5 лет размер ежегодных отчислений операторов управляющим компаниям вырос в 5 раз - до 20 млрд рублей. При этом, по словам министра, другие инженерные системы (например, водоснабжение) внутри многоквартирного дома размещаются бесплатно.

Он также заявил, что необходимо обеспечить возможность присутствия в МКД не менее 3 операторов, тогда как сейчас в 20% МКД присутствует лишь один оператор, в 50% домов - два оператора, это позволяет устанавливать высокие цены.

Глава Минцифры также поддержал норму законопроекта, предлагающую упразднить необходимость утверждения решения о допуске оператора в МКД голосами 2/3 собственников.

Выступавшие на слушаниях представители администрации президента, Минюста, ФАС, Минстроя и Роскомнадзора заявили о поддержке проекта закона с необходимостью внесения поправок ко второму чтению.