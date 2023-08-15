Операторам связи предложили разрешить повышать тарифы выше инфляции

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Операторы связи могут получить возможность повышения тарифов ежегодно, при этом допускается индексация выше уровня инфляции, если существенная часть полученной в результате прибыли будет реинвестирована в развитие сетей.

Такое предложение содержится в обнародованном проекте Стратегии развития отрасли связи на период до 2035 года.

Операторам требуются дополнительные источники финансирования капзатрат, направленных на модернизацию, развитие сетей связи, а также на внедрение новых поколений технологий связи. Кроме того, поддержание устойчивого функционирования существующей инфраструктуры связи не может не учитывать макроэкономических реалий последних лет, отмечают авторы проекта.

"Одним из источников финансирования может стать ежегодная индексация тарифов на услуги связи", - говорится в документе.

При этом подход к определению размера допустимой индексации должен быть дифференцированным и зависящим от целей использования оператором связи дополнительно извлеченной (благодаря индексации тарифов) прибыли.

Так, в случае реинвестирования оператором связи существенной части получаемой дополнительной прибыли в значимые проекты развития сетей, освоение новых технологий (в том числе на основе отечественного телеком-оборудования), направленных на достижение целей стратегии, может быть допущена индексация таким оператором тарифов на уровне, превышающем инфляцию "на заданную регулирующими органами власти величину".

"Выполнение такого условия может быть обеспечено путем введения организационно-правовых мер, направленных на "привязку" источников финансирования конкретных инвестиционных проектов операторов связи к дополнительной прибыли, полученной в результате индексации своих тарифов", - говорится в проекте.

В целом же индексация цен на услуги связи в пределах накопленного уровня инфляции с момента предыдущего повышения будет считаться обоснованной с целью поддержания стабильности и бесперебойности работы отечественной инфраструктуры связи с учетом ежегодного роста затрат операторов связи на соответствующие цели, говорится в документе.

Сейчас формально тарифы на связь в России не регулируются. Но в апреле 2022 года ФАС при участии Минцифры разработала рекомендации операторам повышать цены не более чем на накопленную с начала года инфляцию, уведомляя службу за две недели.

На прошлой неделе глава Минцифры Максут Шадаев говорил журналистам, что министерство совместно с ФАС разрабатывают механизм, при котором телеком-операторы, желающие повысить тарифы, должны будут представить обоснование такой необходимости, "защитив" планируемые инвестрасходы.

"Мы договорились о том, что будет механизм, который позволит до принятия решения обосновывать потенциальное возможное повышение тарифов в определенном формате, который будет привязан к прозрачной модели, где они показывают свои расходы. Смысл в том, что любое повышение тарифов должно быть до принятия решений связано с обоснованием и защитой инвестрасходов ", - говорил Шадаев. По его словам, договориться о таком формате планируется в сентябре.