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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

В НАК заявили, что украинские спецслужбы привлекли ФБК к планированию взрыва в петербургском кафе

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что взрыв в кафе Санкт-Петербурга был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из признанного в РФ экстремистским и запрещённого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

"Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова", - заявили в НАК.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. В результате погиб Максим Фомин (Татарский), пострадали 32 человека.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом). Незадолго до взрыва некая женщина (предположительно, Дарья Трепова) подарила Татарскому гипсовую статуэтку, в которой, по предварительным данным, могло находиться самодельное взрывное устройство.

Утром в понедельник СК сообщил о задержании Треповой.

НАК ФБК Украина Петербург
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