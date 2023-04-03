СКР сообщил о задержании Дарьи Треповой

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники Следственного комитета вместе с оперативными службами задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Петербурге и гибели военкора Владлена Татарского. Об этом сообщил телеграм-канал СК.

Ранее Трепова появилась в базе розыска МВД. В ее карточке было сказано, что уроженка Петербурга 1997 года рождения разыскивается в рамках расследования уголовного дела. Источник "Интерфакса" сообщал ранее, что она была задержана, но затем оказалось, что это ошибка. На допрос к следователю были доставлены мать и сестра Треповой.

Военкор Татарский (Максим Фомин) погиб при взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК). По версии следствия, перед началом мероприятия с участием Татарского в кафе Трепова подарила ему гипсовую статуэтку. По предварительным данным, статуэтка взорвалась. Военкор погиб, пострадали еще 32 человека.

Уголовное дело передано в центральный аппарат СК.