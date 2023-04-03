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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Кремль обусловил "новыми реалиями" тезис о превентивном ударе в концепции внешней политики

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Включение в новую концепцию внешней политики тезиса о превентивном ударе потребовалось в связи с агрессивным развитием событий вокруг России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Практика превентивного использования широко применялась и применяется многими странами в мире. Прежде всего, речь идет о странах коллективного Запада. И развитие событий, в том числе агрессивное развитие событий вокруг нас, делает необходимым то, чтобы мы оставляли также за собой такое право", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос о том, в связи с чем в новой концепции внешней политики появился тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников.

Обновление концепции произошло "в свете новых реалий", добавил Песков.

Дмитрий Песков РФ
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