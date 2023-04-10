МИД проинформировал послов стран БРИКС о новой редакции Концепции внешней политики России

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров на рабочем завтраке с аккредитованными в Москве главами дипмиссий стран БРИКС в понедельник проинформировал их об основных положениях утвержденной президентом Владимиром Путиным новой редакции Концепции внешней политики России. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Там напомнили, что в концепции "отражены видение многополярного мироустройства, а также заинтересованность в расширении взаимодействия в рамках БРИКС".

"В ходе встречи подтверждена приверженность многополярному мироустройству, основанному на уважении международного права и суверенного выбора собственного пути развития. Отмечен растущий интерес широкого круга стран к сотрудничеству с БРИКС, в котором сегодня видят хранителя подлинной многосторонности", - добавили на Смоленской площади.

Лавров также подчеркнул необходимость совместными усилиями противостоять "деструктивным действиям по разрушению сложившейся архитектуры безопасности, предпринимаемым в русле неоколониальной политики стран Запада".

Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии и укреплении стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе с учетом обозначенных южноафриканским председательством приоритетов.

"Выражен общий настрой на повышение международной роли БРИКС, наращивание координации на ключевых многосторонних площадках. Обсуждены актуальные вопросы глобальной повестки дня с акцентом на недопустимость размывания центральной роли ООН", - говорится в сообщении.