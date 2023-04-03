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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Число пострадавших от взрыва в кафе в Петербурге выросло до 33 человек

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 33 человека, в том числе двое подростков, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

В настоящее время на стационарном лечении в больницах Санкт-Петербурга остаются 22 человека, состояние 8 из них оценивается как тяжелое, 14 - в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Ранее следователи переквалифицировали уголовное дело об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) на статью о террористическом акте.

По данным следствия, 2 апреля в кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.

"По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия. У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины", - говорится в сообщении.

Хроника 02 – 03 апреля 2023 годаУбийство Владлена Татарского
Петербург Максим Фомин Владлен Татарский
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