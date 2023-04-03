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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Дело об убийстве военкора Татарского в Петербурге переквалифицировано на статью "теракт"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Следователи переквалифицировали уголовное дело об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) на статью о террористическом акте, сообщается в понедельник в телеграм-канале Следственного комитета РФ (СКР).

"Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий, уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля. В результате погиб военный блогер Максим Фомин, который был известен под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, пострадали более 30 человек.

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Незадолго до взрыва предположительно Дарья Трепова подарила Татарскому гипсовую статуэтку, в которой, по предварительным данным, могло находиться самодельное взрывное устройство. Утром в понедельник СК сообщил о задержании Треповой.

"По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия. У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины", - говорится в сообщении.

При этом, по версии ведомства, Трепова, "придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)".

"Следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, - от исполнителей до заказчиков", - заявили в СКР.

Ранее в ведомстве сообщили, что по факту произошедшего возбуждено дело по ч.2 ст. 105 (убийство общеопасным способом).

Между тем в понедельник в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) назвали инцидент терактом.

Хроника 02 – 03 апреля 2023 годаУбийство Владлена Татарского
Петербург СКР Максим Фомин Владлен Татарский
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