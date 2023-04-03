Военкор Владлен Татарский награжден Орденом мужества посмертно

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин наградил посмертно военного корреспондента Владлена Татарского Орденом мужества.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) - военного корреспондента (посмертно)", - говорится в указе, текст которого размещен на официальном портале правовой информации в понедельник вечером.

2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Ранения различной степени тяжести получили 33 человека.

"По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия. У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины", - сообщала СКР.

В понедельник стало известно, что следователи переквалифицировали уголовное дело об убийстве Татарского (Фомина) на статью о террористическом акте.