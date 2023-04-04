Дарье Треповой предъявлено обвинение в совершении теракта

Следствие попросит суд ее арестовать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Дарье Треповой, задержанной в Петербурге в связи с гибелью при взрыве в кафе блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), предъявлено обвинение, сообщили в Следственном комитете.

Ей вменили п. "б" ч.3 ст.205, ч.4 ст.222.1 УК (теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).

Следствие попросило Басманный суд ее арестовать до 2 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда и добавили, что это ходатайство будет рассмотрено в ближайшее время.

По версии СК, 2 апреля 2023 года Трепова, "выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину". Произошел взрыв, Фомин погиб и пострадали десятки человек, находившихся в кафе (по данным Минздрава, пострадавших уже сорок человек).

Фомин-Татарский погиб во время мероприятия в кафе, которое должно было пройти с его участием. Уголовное дело по факту взрыва сначала было возбуждено по статье об убийстве общеопасным способом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на следующий день назвал случившееся терактом. Ссылаясь на заявление Национального антитеррористического комитета, он сказал, что спланировать теракт могли украинские спецслужбы. НАК перед этим заявил, что взрыв спланирован украинскими спецслужбами с привлечением участников запрещенного в России за экстремизм Фонда борьбы с коррупцией. СКР переквалифицировал дело на статью о теракте.

Дарью Трепову задержали в Петербурге утром 3 апреля. МВД обнародовало видеозапись, на которой задержанная говорит, что передала Татарскому статуэтку, которая потом взорвалась. От кого она получила эту статуэтку, она обещала рассказать позднее.