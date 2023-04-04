Хинштейн высказался против блокировки "Википедии" до создания удобного российского аналога

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что блокировать "Википедию" можно только в том случае, если будет создан её отечественный аналог.

"Причем он должен не только содержать верифицированные материалы, но и иметь столь же удобный интерфейс", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале во вторник.

Он добавил, что "блокировок и прочих неприятностей можно вполне избежать, если администрация русского сегмента Wiki удалит запрещенные материалы и выполнит требования Роскомнадзора".

Как отметил Хинштейн, в "Википедии" более 1,9 млн статей, а претензии касаются лишь нескольких сотен. "Неужели это стоит того, чтобы делать заложниками десятки миллионов российских пользователей? От блокировки ресурса пострадают в первую очередь именно они", - написал Хинштейн.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на пресс-конференции признал, что "Википедия" очень удобна для получения справочной информации, но заявил, что надо как можно быстрее создать отечественный аналог "Википедии" и закрыть её, "потому что это идеологический, политизированный продукт".