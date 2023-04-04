Глава СПЧ призвал заблокировать "Википедию" в России

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал как можно быстрее создать отечественный аналог "Википедии", чтобы закрыть её.

"Надо как можно скорее создать альтернативу и закрыть "Википедию". Вот моя позиция. Ещё раз, чтобы вы поняли: я не призываю закрыть ее завтра, но, конечно, надо двигаться к закрытию "Википедии", потому что это идеологический, политизированный продукт", - сказал Фадеев на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что "Википедия" очень удобна для получения справочной информации.

"Там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а вот подобные простые вещи удобны. Альтернативы-то нет. Сейчас ведется работа энергичная по созданию альтернативы", - сказал Фадеев.

В свою очередь член СПЧ Игорь Ашманов поддержал позицию Фадеева, назвав "Википедию" "стратегическим оружием врага". Он напомнил, что в настоящее время в России идет работа над пополнением аналога "Википедии" - научно-образовательного энциклопедического портала "Знания", созданного на базе Большой российской энциклопедии, одной из особенностей этого портала является отсутствие анонимности у авторов статей.

В конце прошлого декабря о запуске в 2023 году отечественного аналога "Википедии" - портала "Знания" сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Из-за отказа удалять запрещённый в РФ контент сайт "Википедии" маркируется в отечественных поисковиках как нарушитель законодательства. Кроме того, фонд "Викимедиа" был несколько раз оштрафован.