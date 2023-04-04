Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Глава СПЧ призвал заблокировать "Википедию" в России

Глава СПЧ призвал заблокировать "Википедию" в России
Фото: Altan Gocher/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал как можно быстрее создать отечественный аналог "Википедии", чтобы закрыть её.

"Надо как можно скорее создать альтернативу и закрыть "Википедию". Вот моя позиция. Ещё раз, чтобы вы поняли: я не призываю закрыть ее завтра, но, конечно, надо двигаться к закрытию "Википедии", потому что это идеологический, политизированный продукт", - сказал Фадеев на пресс-конференции во вторник.

В РоссииФонду Wikimedia грозят штрафы до 12 млн рублей из-за фейков об СВО в ВикипедииЧитать подробнее

Он отметил, что "Википедия" очень удобна для получения справочной информации.

"Там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а вот подобные простые вещи удобны. Альтернативы-то нет. Сейчас ведется работа энергичная по созданию альтернативы", - сказал Фадеев.

В свою очередь член СПЧ Игорь Ашманов поддержал позицию Фадеева, назвав "Википедию" "стратегическим оружием врага". Он напомнил, что в настоящее время в России идет работа над пополнением аналога "Википедии" - научно-образовательного энциклопедического портала "Знания", созданного на базе Большой российской энциклопедии, одной из особенностей этого портала является отсутствие анонимности у авторов статей.

В конце прошлого декабря о запуске в 2023 году отечественного аналога "Википедии" - портала "Знания" сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Из-за отказа удалять запрещённый в РФ контент сайт "Википедии" маркируется в отечественных поисковиках как нарушитель законодательства. Кроме того, фонд "Викимедиа" был несколько раз оштрафован.

Википедия Валерий Фадеев СПЧ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шойгу заявил об актуализации электронных баз данных о призывниках

Белоруссии передан комплекс "Искандер-М"

Белоруссии передан комплекс "Искандер-М"

Минюст РФ добивается лишения статуса адвоката Ильи Новикова

Минюст РФ добивается лишения статуса адвоката Ильи Новикова

Курс евро на "Мосбирже" поднялся выше 87 рублей впервые с 15 апреля 2022 года

Курс евро на "Мосбирже" поднялся выше 87 рублей впервые с 15 апреля 2022 года

"Коммерсантъ" сообщил, что Shell может получить 95 млрд рублей за долю в "Сахалине-2"

Убийство Владлена Татарского

Число пострадавших от взрыва в кафе в Петербурге выросло до 40 человек

Наблюдательный совет Сбербанка может сохраниться в прежнем составе

Беспилотник атаковал здания военкомата и полиции в Брянской области

МИД РФ заявил, счета Гёте-института разблокируют лишь после разморозки счетов РДНК в Берлине

МИД РФ заявил, счета Гёте-института разблокируют лишь после разморозки счетов РДНК в Берлине

Дума готовит ужесточение наказания за терроризм и расширение составов с пожизненным сроком

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });