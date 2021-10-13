Экс-сотрудников ФСИН исключат из общественных наблюдательных комиссий

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Бывших сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) планируется исключить из общественных наблюдательных комиссий (ОНК), сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

"Участники совещания также согласились продолжить работу по совершенствованию механизма формирований ОНК. В частности, предлагается исключить из ОНК бывших сотрудников ФСИН России во избежание конфликта интересов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что в среду состоялось совещание главы Минюста Константина Чуйченко с представителями Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ), ОНК и ФСИН.

"На уровне законодательства важно создать действующие механизмы, которые гарантируют соблюдение прав граждан, оказавшихся в учреждениях УИС (уголовно-исполнительной системы - ИФ)", - цитирует пресс-служба министра.

Также Чуйченко "отметил необходимость беспрепятственного посещения мест принудительного содержания представителями Общественной палаты и СПЧ".

Ранее член СПЧ Андрей Бабушкин сообщил "Интерфаксу", что представители общественности примут участие в совещании с Чуйченко и представителями ФСИН по вопросу о противодействии пыткам осужденных.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Опубликованные видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении семи уголовных дел по фактам сексуального насилия (часть 2 статьи 132 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ).

Директор ФСИН Александр Калашников принял решение об увольнении начальника регионального управления ведомства Алексея Федотова, начальника ОТБ-1 Павла Гаценко и трех его подчиненных.