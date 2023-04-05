В Кремле заявили, что пока не видят никаких перспектив для переговоров с Киевом

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили об отсутствии перспектив для возобновления переговоров с украинскими властями.

На вопрос журналистов, рассматривают ли в Москве возможность возобновления переговоров с Киевом на фоне сообщений о том, что ряд стран подталкивает руководство Украины к такому шагу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет, мы пока никаких перспектив не видим для этого. Поэтому здесь нечего добавить к этому".

Ранее СМИ сообщили о том, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву связан якобы с его желанием искать пути возобновления переговоров с Москвой.

Кроме того, сообщается, что Китай готов обсудить политическое урегулирование украинского кризиса с президентом Франции Эммануэлем Макроном и руководством ЕС.