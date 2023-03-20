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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

США одобрят украинское урегулирование с сохранением территориальной целостности Украины

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В США не поддерживают идею урегулирования ситуации на Украине, которая не предусматривала бы соблюдение принципа территориальной целостности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Основным элементом любого плана по установлению справедливого и долгосрочного мира должно быть соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины. Любой план, во главе которого не стоит этот принцип, (...) призван содействовать несправедливому исходу, - сказал он. - Призыв к прекращению огня, который не предусматривает вывода российских сил, (...) позволит России укрепить позиции на Украине".

Блинкен затронул тему урегулирования украинского кризиса во время презентации доклада Госдепартамента о нарушениях прав человека в мире, в котором собрана информация о почти 200 странах.

"Данные доклада охватывают 198 стран и территорий и содержат фактическую, объективную информацию, основанную на достоверных сообщениях о событиях, произошедших в течение 2022 года", - говорится в докладе на сайте Госдепа.

В этот доклад включены, среди прочего, Россия, Иран и Китай. Так, по мнению Госдепа, спецоперация России на Украине привела к серьезным нарушениям прав человека. Иранские власти "жестоко реагировали на мирные протесты в стране, а в Китае нарушают права человека в отношении уйгуров и других нацменьшинств. Также в Вашингтоне указали на несоблюдение прав человека в Мьянме, Южном Судане и Сирии.

На прошлой неделе представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби высказал опасение в связи с тем, что предложения Китая по решению конфликта на Украине, по мнению США, могут быть выгодны только российской стороне. Он выразил надежду, что после визита в Москву Си Цзиньпин поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Председатель КНР в понедельник прибыл в Москву, визит продлится до 22 марта. Он уже провел неформальную встречу с президентом Владимиром Путиным.

Ранее Китай представил свой план по украинскому урегулированию из двенадцати пунктов. Глава МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции в рамках сессии ВСНП заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только на основе мирных переговоров и учета озабоченностей всех заинтересованных сторон.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что пункт плана Китая о том, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой, корреспондирует с позицией России по этому вопросу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
США Украина Госдепартамент Энтони Блинкен Джон Кирби Киев Си Цзиньпин Владимир Зеленский
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