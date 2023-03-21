Песков заявил, что Запад настроен не допустить выхода на мирные переговоры по Украине

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - США и страны Европы настроены не допустить выхода на мирные переговоры по Украине, в отличие от России и Китая, заявили в Кремле.

"Вашингтон, европейские столицы, но в первую очередь Вашингтон преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирный трек урегулирования. Они просто не разрешают Киеву даже думать (об этом)", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК) Павлу Зарубину.

Таким образом он прокомментировал прозвучавшее накануне визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина заявление представителя Белого дома о том, что считают неприемлемым, если по итогам российско-китайского саммита прозвучат какие-либо призывы к миру на Украине.

Как отметил Песков, "сейчас, когда маски сброшены, (страны Запада) показывают свой звериный оскал". "Кроме нас и китайских товарищей", - добавил пресс-секретарь президента.

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле к этому относятся "как к реальности, с которой нам приходится жить".