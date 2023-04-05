Путин заявил о причастности третьих стран к подготовке терактов, совершаемых Киевом в РФ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о причастности третьих стран, в том числе западных спецслужб, к подготовкам терактов и диверсий, совершаемым киевскими властями в России.

"Есть основания утверждать, что в подготовке диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ в среду.

Кроме того, отметил он, "сложившейся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы, включая организованную преступность, наркоторговцев, финансовых мошенников и так далее".

При этом глава государства назвал напряженной обстановку на новых территориях.

"Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан. Никого не жалеют, подвергают города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам, регулярно устраиваются теракты против представителей власти, правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов", - подчеркнул президент.