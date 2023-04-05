Правительство утвердило правила работы электронной путевки

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Правительство приняло постановление о порядке функционирования единой информационной системы "Электронная путевка", оно вступит в силу 1 сентября на шесть лет, сообщил "Интерфаксу" глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

"Постановление принято, оно есть уже во всех правовых системах. В этом механизме нет как таковой путевки, это сведения о заключенном договоре в цифровом формате. Туроператор должен передавать данные о купленном туре в систему, а турист сможет их увидеть в личном кабинете. Передача информации осуществляется в конце месяца, в котором был куплен тур, но не позднее 15 числа следующего месяца", - сказал он.

Основной функционал системы посвящен обеспечению прозрачности деятельности туроператора. В постановлении определены сроки направления турагентом туроператору уведомления о заключении договора о турпродукте, информация о необходимых сведениях для внесения в ЕИС "Электронная путевка" - стоимость тура, направление, количество туристов и другие положения.

"Это механизм экономического и статистического наблюдения, который является элементом глобальной цифровизации. И эта цифровизация не могла обойти стороной туриндустрию", - отметил эксперт.

По словам Мохова, поскольку сведения о покупке тура вносятся не сразу, а позже, то система не действует как программа подтверждения заключения договоров о предоставлении турпродукта.

"Если возникнет конфликтная ситуация и потребуется для суда информация, то турист может получить выписку о туроператоре, турагенте и услугах через личный кабинет информационной системы", - объяснил он.

Что касается ожидаемого переноса сроков введения электронной путевки для туроператоров, организующих поездки по России, то глава правового комитета РСТ считает, что это благоприятно скажется на туркомпаниях, работающих в России, но усложнит внесение сведений туроператорами по выездному туризму.

"Нормативно информация о переносе сроков не представлена. В целом без сведений от туроператоров по внутреннему туризму эта система теряет свой смысл. При этом отсрочку следует сделать, потому что внутренний рынок намного менее цифровизирован. На выездном туризме у нас работает много смешанных туроператоров, которые занимаются и турами по России, и приемом иностранцев, и отправлением за рубеж. Им будет труднее сегментировать договора", - считает Мохов.

Постановление о правилах функционирования электронной путевки вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2029 года.