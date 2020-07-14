В АТОР заявили, что введение электронной путевки ударит по туристам и бизнесу

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Введение системы электронной путевки увеличит финансовую нагрузку на туристов и туристический бизнес в условиях, когда отрасль и так очень сильно пострадала от пандемии коронавируса, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Мы с вами неоднократно говорили, что бизнесу нанесен беспрецедентный удар. Только то, что это коснулось всего мира и всей цепочки, от объектов размещения до ритейла, позволило рынку мобилизоваться и турфирмам удерживаться на плаву", - сказала она во вторник журналистам.

"Государство, правительство, Ростуризм прорабатывали пакеты мер поддержки туриндустрии. И весь мир говорит о том, что надо ее поддержать, так как удар, который нанесла пандемия, перенести сложно. И в этих условиях, когда речь идет о выживании отрасли, появляется законопроект об обязательной электронной путевке. По умолчанию электронная путевка создает дополнительную финансовую нагрузку на бизнес и туристов", - подчеркнула Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР напомнила, что перед вторым чтением текст законопроекта изменился - теперь электронную путевку предлагается ввести для всех видов туризма, не только выездного, но и въездного и внутреннего. Она подчеркнула, что это означает введение дополнительного сбора с иностранных туристов за въезд в страну, что вряд ли увеличит популярность России как туристического направления.

"Государство пытается спасти туриндустрию, а Госдума выступила с законом, который, скорее всего, сведет индустрию до 3-4 карманных игроков, потому что в этой системе невозможно будет работать. Я уже не говорю про персональные данные", - заявила Ломидзе.

"Давайте каждый себе задаст вопрос: вы хотите, чтобы все ваши данные - где вы, с кем, почем, откуда и куда улетели - оказались в некоей базе. База негосударственная и что дальше с ней будет - непонятно. Я бы, например, не хотела. Мы очень надеемся на здравый смысл депутатов, что законопроект будет перенесен на осень, и за это время удастся его обсудить с отраслью", - подчеркнула она.

Что такое электронная путевка

"Электронная путевка" - информационная система, в которую туроператоры должны вводить информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. В начале июня оператор "Электронной путевки" АО "НТТ" сообщил, что она аттестована как государственная информационная система.

За создание каждой путевки с туристов будет взиматься сбор, размер которого пока не определен. Второе чтение законопроекта "О внесении изменений в Закон об основах туристской деятельности в РФ", который сделает систему обязательной, а также вводит ответственность для туроператоров за невнесение данных в систему, запланировано на 15 июля. В минувший понедельник, 13 июля, АТОР обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить принятия законопроекта.

10 июля в поддержку введения электронной путевки выступила глава Альянса турагентств Наталья Осипова. По ее мнению, электронная путевка поможет очистить рынок от недобросовестных турфирм, усовершенствует защиту туристов и вернет доверие потребителей к продукту туроператоров.